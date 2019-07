21'- Primeira chegada de algum perigo da Arménia. O primeiro remate é bloqueado e o segundo sai para defesa segura de Celton Biai.18'- Recordar que, nesta altura, a Espanha ocupa o primeiro lugar do grupo, uma vez que tem mais um golo marcado do que Portugal. O duelo dos espanhóis com a Itália continua empatado a zero.17'- Félix Correia flete da esquerda para o corredor central e dispara forte, mas a bola passa ao lado.13'- Anima-se o público da Arménia nas raras vezes em que a equipa da casa consegue sair para o ataque. Celton Biai ainda não foi ameaçado.10'- Mais uma situação! Costinha passou muito bem na direita, fez o passe atrasado e Vítor Ferreira rematou de primeira, por cima da baliza.8'- Primeira oportunidade para Portugal! Cruzamento de Tomás Tavares da esquerda, cabeceamento de Tiago Rodrigues ao lado da baliza de Melkonyan.4'- Fábio Vieira cai na área em duelo com um adversário, o árbitro manda seguir.1'-Já há onzes iniciais!: Celton Biai; Costinha, Gonçalo Loureiro, Gonçalo Cardoso e Tomás Tavares; Diogo Capitão, Vítor Ferreira e Fábio Vieira; Félix Correia, João Mário e Tiago Rodrigues.: Melkonyan; Oganessian, Ghubasaryan, Yeghiazaryan e Khachatryan; Khamoyan, Mkrtchyan, Alaverdyan e Petrsoyan; Misakyan e Kurbashyan.Boa tarde. Portugal e Arménia defrontam-se esta tarde em Erevan, em jogo a contar para a terceira e última jornada do grupo A do Europeu Sub-19. Record vai acompanhar ao minuto o duelo que pode valer o apuramento da equipa de Filipe Ramos para as meias-finais.O empate chega para garantir o apuramento, mas a seleção lusa quererá ganhar o jogo. Foi essa a mensagem transmitida pelos jogadores nos últimos dias.Recordando as contas do grupo, Portugal soma quatro pontos e lidera em igualdade com a Espanha. A Itália surge no terceiro lugar com três pontos. A Arménia ainda não pontuou e despede-se este sábado do Europeu que organiza.Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se para as meias-finais, que estão marcadas para a próxima quarta-feira. Nesta altura, apenas a França tem o apuramento garantido, já como primeira classificada do grupo B.O histórico de confrontos entre as duas equipas tem apenas um episódio. Há oito meses, na fase de qualificação para este Europeu, Portugal venceu a Arménia por 5-1.Nikola Dabanovic vai ser o árbitro da partida.