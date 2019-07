Portugal defronta a República da Irlanda nas meias-finais do Europeu de sub-19

A seleção portuguesa de sub-19 vai disputar o acesso à final do Europeu da categoria, a decorrer na Arménia, com a República da Irlanda, que este domingo venceu por 2-1 a República Checa, para a última ronda do grupo B.Com a questão da liderança do grupo B entregue à França, que irá disputar as meias-finais com a Espanha, segunda posicionado do grupo A, três seleções partiram para a derradeira jornada da fase regular com aspirações ao apuramento.Com a França a vencer a Noruega, por 1-0, enterrando de vez as pretensões nórdicas, no encontro decisivo do grupo B a República da Irlanda impôs-se à República Checa, por 2-1, e vai disputar as meias-finais com a seleção das quinas.Portugal prossegue a defesa do título, que conquistou há um ano, na quarta-feira frente à República da Irlanda, enquanto a França e a Espanha disputam a outra vaga para a final do torneio a decorrer em Erevan, na Arménia.