Continuar a ler

Na ronda de elite, a última fase de qualificação, que foi disputada em Portugal, a equipa lusa afastou a República da Irlanda, Kosovo e Eslováquia, enquanto a Noruega eliminou a Alemanha, Escócia e Holanda e a Itália deixou pelo caminho a Polónia, Grécia e República Checa.A Finlândia qualificou-se automaticamente na qualidade de anfitriã do Campeonato da Europa de sub-19, que Portugal venceu em 1961, 1994 e 1999, ainda no formato sub-18, tendo perdido outras tantas vezes a final no atual modelo competitivo, a última das quais no ano passado, frente à Inglaterra, por 2-1.No Grupo B ficaram integradas as seleções da Turquia, Ucrânia, França e Inglaterra, que lutarão também pelos dois primeiros lugares e o consequente apuramento para as meias-finais e a qualificação direta para o Mundial de sub-20 de 2020, na Índia.O vencedor de um play-off entre os dois terceiros classificados do torneio, que se vai disputar nas cidades em Seinajoki e Vaasa, também conquista o direito a disputar o Campeonato do Mundo de 2020.