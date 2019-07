Samuel Costa: «Estamos física e mentalmente preparados para vencer a Irlanda»

O futebolista Samuel Costa garantiu esta segunda-feira que a seleção portuguesa de sub-19 está "física e mentalmente preparada" para superar a República da Irlanda na quarta-feira e chegar à final do Europeu da categoria, que decorre na Arménia."A Irlanda é uma equipa muito agressiva, que defende muito bem, mas nós vamos manter a nossa maneira de jogar, independentemente do adversário. Estamos física e mentalmente preparados para os vencer e chegar à final", disse Samuel Costa, que fez a estreia no torneio frente à Espanha, na segunda jornada do grupo A, ao entrar em campo aos 76 minutos, a render o capitão Vítor Ferreira.O futebolista do Sporting de Braga acredita que esta seleção vai repetir a proeza da geração que conquistou o título há um ano: "Este grupo é muito unido, muito confiante nas suas próprias capacidades e está focado em vencer a República da Irlanda, que é um adversário forte e que merece todo o respeito".Falando de si próprio, Samuel Costa autodefiniu-se como um jogador de "muito trabalho", considerando que essa "é a sua principal característica", trabalho no qual se sente realizado, por "permitir que os seus companheiros possam brilhar".Samuel Costa tem 18 anos, alinha nos juniores do Sporting de Braga, tendo chegado ao clube arsenalista na época 2015/16, após passagens pela formação do Beira-Mar e do Gafanha.