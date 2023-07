Tozé Mendes mostra "orgulho" nos jogadores e realça: «Não é fácil jogar com estas condições atmosféricas»

Apesar da derrota com Portugal , a terceira de Malta no Europeu sub-19, Tozé Mendes mostrou-se orgulhoso dos seus jogadores, num jogo onde as condições atmosféricas não ajudaram."Os dois primeiros golos resultaram de más ações técnicas, nossas e de Portugal. Quero dar os parabéns às duas equipas. Não é fácil jogar com estas condições atmosféricas, com muito calor e humidade. Ao intervalo tinha metade da equipa partida. Estou orgulhoso dos meus jogadores", referiu o técnico português, que orienta os sub-19 de Malta.