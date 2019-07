Vítor Ferreira: «Derrota vai servir de aprendizagem»

Vítor Ferreira estava visivelmente triste depois da. Em declarações à RTP, o capitão de Portugal garantiu que a sua equipa deu o máximo para tentar vencer, dizendo que o 2-0 deitou os portugueses abaixo."Nós temos consciência do trabalho que fizemos até aqui, também temos consciência do jogo que fizemos, demos o máximo. Caiu para a Espanha desta vez, estamos muito tristes, não há muito a dizer agora.Chave do jogo? Foram os golos. Foram um pouco fortuitos, é verdade que foram boas jogadas, surgiram, mas deita abaixo uma equipa. Quando quisemos ir para cima já estávamos em desvantagem. Queria deixar um apelo aos portugueses que cá estiveram, que foram poucos mas bons, e aos portugueses em Portugal que nos apoiaram sempre. Fiquem conscientes que demos sempre o máximo, não conseguimos infelizmenteO segundo golo da Espanha não digo que deita por terra as aspirações, mas abala muito. A partir daí tentámos ir para cima, pressionar, ganhar bolas e fazer mossa na Espanha. Ainda conseguimos uma oportunidade ou outra mas a Espanha foi mais forte.Custa muito. Custa sempre perder, ainda mais uma final do Europeu. Somos muito novos, ainda temos um longo caminho a percorrer, mas vai servir de aprendizagem de certeza", garantiu.