Chipre-Portugal, em direto

há 3 horas 12:05

Primeira ronda do duplo confronto com o Chipre

Portugal e Chipre defrontam-se esta sexta-feira às 16 horas, em Larnaca, em jogo a contar para o grupo D de qualificação para o Europeu de Sub-21, que decorre em 2023. Vai ser o primeiro de dois encontros entre as duas seleções num espaço de quatro dias, já que portugueses e cipriotas se voltam a defrontar dia 16, desta feita em Faro (20h15). A equipa das Quinas - que hoje não contará com Rui Jorge depois de ter testado positivo à Covid-19 - lidera o grupo com nove pontos, fruto de três vitórias em outros tantos jogos e ainda não sofreu qualquer golo. O mesmo acontece com o Chipre que, ainda assim, segue em 3.º lugar, com sete pontos, mercê de duas vitórias e um empate.