A lista de convocados de Portugal para a fase a eliminar do Europeu de sub-21

Rui Jorge anunciou os eleitos para a fase a eliminar do Europeu de sub-21. A Seleção Nacional, recorde-se, vai defrontar a Itália nos quartos-de-final, no dia 31 de junho, em Ljubljana, na Eslovénia. Na primeira fase do campeonato da Europa de sub-21, a equipa das 'quinas' venceu o Grupo D, com vitórias frente a Croácia (1-0), Inglaterra (2-0) e Suíça (3-0). A fase a eliminar do Europeu de sub-21 vai ser disputada entre 31 de maio e 6 de junho, na Eslovénia e na Hungria.





Guarda-redes: Diogo Costa, João Virgína e Luís MaximianoDefesas: Diogo Leite, Diogo Queirós, Diogo Dalot, Pedro Pereira, Thierry Correia, Tiago Djaló e Tomás TavaresMédios: Daniel Bragança, Fábio Vieira, Florentino, Gedson Fernandes, Romário Baró e Vítor FerreiraAvançados: Dany Mota, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Gonçalo Ramos, Jota, Rafael Leão e Tiago Tomás.Com Pote no Euro'2020, nota para a chamada de Romário Baró.