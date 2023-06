Abel Ruiz salta do banco para evitar derrota da Espanha no Europeu sub-21

Abel Ruiz voltou a faturar no Europeu sub-21, que decorre na Roménia e Geórgia. Com 10 novidades no onze por comparação com o jogo anterior, a seleção de Espanha entrou em jogo diante da Ucrânia com os guerreiros Abel Ruiz e Víctor Gómez no banco de suplentes.O apuramento já estava confirmado, já que Espanha e Ucrânia entraram na última jornada com 6 pontos. Aos 63', Abel Ruiz foi lançado no jogo, com um 1-1 no marcador. Viu a Ucrânia fazer o 2-1 aos 81', de penálti, resultado que deixaria a seleção de leste no 1.º lugar do Grupo B e Espanha no 2.º. Mas o ponta-de-lança do Sp. Braga evitou a derrota com um golo em cima dos 90 minutos.Foi o segundo tiro certeiro de Abel Ruiz no torneio, depois de ter marcado também na vitória tangencial (1-0) diante da Croácia. Podia ter feito o pleno, se não tivesse falhado um golo cantado diante da Roménia, na partida inaugural...