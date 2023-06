Abel Ruiz supersónico com golo no Europeu Sub-21 aos... 20 segundos

Foi um Abel Ruiz supersónico aquele que entrou em campo esta noite, no encontro entre Espanha e Croácia, na segunda jornada da fase de grupos do Europeu sub-21, que se realiza na Geórgia e Roménia.O avançado do Sp. Braga, que é o capitão da 'Rojita', marcou o único golo da partida aos... 20 segundos! Saída de bola de Espanha e uma sucessão de passes que passou por toda a largura do campo, até Abel Ruiz surgir ao centro para encostar após um cruzamento da esquerda.Foi a redenção perfeita de Abel Ruiz no referido certame, depois do incrível falhanço na jornada inaugural, frente à Roménia, quando atirou ao lado já dentro da pequena área e com o guarda-redes batido.Refira-se que, no encontro desta noite diante da Croácia, também o lateral-direito arsenalista Víctor Gómez foi titular pela equipa espanhola.