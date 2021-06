Alemanha 'supersónica' supera Holanda e marca encontro com Portugal na final do Europeu de Sub-21

A Alemanha será a adversária de Portugal na final do Europeu de Sub-21, depois de esta noite, em Székesfehérvár, ter derrotado a congénere da Holanda por 2-1.





A noite começou praticamente de forma perfeita para os alemães, com Florian Wirtz a abrir o marcador logo aos 30 segundos. Ainda nem os holandeses tinham 'acordado' e já a Mannschaft celebrava... E pior ficou a situação da laranja quando, aos 8', o mesmo Wirtz ampliou a contagem e deixou a equipa liderada por Edwin van de Looi mais perto da final. Perr Schuurs ainda reduziria, aos 67', mas o marcador não sairia do 2-1 e será a turma alemã a enfrentar Portugal na decisão, agendada para domingo, pelas 20 horas, em Ljubljana.Para os germânicos esta será a quinta final, já com duas conquistas no currículo (2009 e 2017), ao passo que para Portugal será a terceira... em busca do primeiro título.