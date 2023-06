Belgas também estão pressionados: «Vai ser uma espécie de oitavos de final antes dos 'quartos'»

A Bélgica vai apresentar-se na terça-feira "pressionada para vencer" Portugal, na última jornada do Europeu de futebol de sub-21, e obter o resultado necessário para aceder à ronda seguinte, anteviu o selecionador Jacky Mathijssen.

"Se Portugal está mais pressionado? Nós também vamos jogar com pressão. Jogamos sempre para vencer e amanhã [terça-feira] ainda mais. Vamos tentar marcar e não sofrer golos. Para nós, isso é o mais importante. Estamos preparados para as bolas paradas e para o que vier a acontecer", referiu o técnico, de 59 anos, em conferência de imprensa.

Portugal e Bélgica decidem a sua continuidade no Europeu de sub-21 na terça-feira, ao medirem forças às 20:00 locais (17:00 em Lisboa), no Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilisi.

"Vai ser uma espécie de oitavos de final antes dos 'quartos'. O nível já era quase de uma final frente à Holanda [empate 0-0, na ronda inaugural]. A partida seguinte deles com Portugal [1-1] também foi de altíssimo nível. De qualquer maneira, este último jogo seria sempre difícil, mas os resultados podem ter sido diferentes do expectável", admitiu.

Os vice-campeões em título somam apenas um ponto e estão na quarta e última posição do Grupo A, que prossegue em aberto e é surpreendentemente comandado pela anfitriã Geórgia, com quatro, ao passo que os Países Baixos e a Bélgica têm dois pontos cada.

"Aconteça o que acontecer, encarámos algumas das principais seleções do continente e demonstrámos ao longo do torneio que o futuro do futebol belga está aí. Não posso estar desapontado. A nossa missão está quase cumprida, mas continuamos com ambição e o objetivo é que este não venha a ser o nosso último jogo", acrescentou Jacky Mathijssen.

Os dois primeiros classificados acedem aos quartos de final do Europeu de sub-21, pelo que Portugal, que foi finalista derrotado nas edições de 1994, 2015 e 2021, necessita de derrotar a Bélgica e esperar também que os georgianos pontuem ante os neerlandeses.

"Tudo é possível. As duas equipas têm de ganhar, mas a diferença é que, se os Países Baixos vencerem o outro jogo, a história acaba para Portugal. Talvez isso influencie. Há vários cenários, mas a única coisa que sabemos é que não dependemos de ninguém. Se vencermos, passamos", terminou, convicto de que o selecionador principal português, o espanhol Roberto Martínez, informou o homólogo dos sub-21, Rui Jorge, em relação aos 'diabos vermelhos', face à sua passagem pela equipa principal da Bélgica (2016-2022).