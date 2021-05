Bis de Puado coloca Espanha nas meias-finais do Europeu sub-21 e na rota de Portugal

Um bis do suplente Javi Puado permitiu esta segunda-feira à Espanha vencer a Croácia por 2-1, após prolongamento, e qualificar-se para as meias-finais do Europeu de futebol de sub-21, colocando-se na rota de Portugal.

No Estádio Liudski vrt, em Maribor, na Eslovénia, o avançado do Espanyol adiantou os espanhóis aos 66 minutos, oito após render Fer Niño, e, no tempo extra, apontou o segundo, aos 110, com muita classe, depois de contornar o guarda-redes contrário.

Pelo meio, aos 90'+4, os croatas restabeleceram a igualdade, forçando o prolongamento, com um tento de Luka Ivanusev, que marcou de grande penalidade, a castigar falta de Hugo Guillamón sobre Stipe Biuk.

A Espanha é a seleção com mais triunfos na prova, com um total de cinco (1986, 1998, 2011, 2013, 2019), os mesmos da Itália (1992, 1994, 1996, 2000, 2004), que esta segunda-feira defronta Portugal, em Ljubljana, a partir das 20:00 (em Lisboa).

Por seu lado, os Países Baixos qualificaram-se para as meias-finais, ao baterem a França também por 2-1, e igualmente graças a um bis, no caso de Myron Boadu, que marcou o segundo já em tempo de descontos.

No Új Bozsik Stadium, em Budapeste, o avançado do AZ Alkmaar, de 20 anos, foi a grande figura da formação 'laranja', campeão europeia da categoria em 2006 e 2007, ao marcar dois golos na segunda parte, aos 51' e 90'+3 minutos.

A França, vencedora da prova em 1988, chegou ao intervalo na frente, graças a um tento apontado aos 23 minutos, pelo defesa Dayot Upamecano, que alinhou em 2020/21 no Leipzig e na próxima época vai reforçar o Bayern Munique.

Nas meias-finais, marcadas para esta quinta-feira, os Países Baixos vão medir forças com o vencedor do embate entre a Dinamarca e a Alemanha, enquanto a Espanha jogará com Portugal ou Itália.