Daniel Bragança assume "grande respeito" pela pentacampeã Itália

O futebolista Daniel Bragança admitiu que a seleção portuguesa de sub-21 defrontará com "grande respeito" a Itália, em jogo dos quartos de final do Europeu da categoria, à imagem dos oponentes encontrados na primeira fase.

"Sabemos que a Itália tem uma excelente seleção, é muito forte taticamente e agressiva. Preparamo-nos da melhor maneira para dar uma boa resposta e, se estivermos ao nosso melhor nível, podemos ganhar, assim como eles também tem qualidade para tal. Vai ser um bom jogo para se assistir", considerou o médio, em videoconferência de imprensa.

Vencedor do Grupo D, com nove pontos, graças a um 'pleno' de vitórias sobre Croácia (1-0), Inglaterra (2-0) e Suíça (3-0), Portugal defronta a pentacampeã Itália (1992, 1994, 1996, 2000 e 2004) na segunda-feira, às 21:00 (20:00 em Lisboa), no Estádio Stozice, em Ljubljana, em jogo dos quartos de final, com arbitragem do francês François Letexier.

"Não acredito que [as vitórias na fase de grupos] nos criem expectativas ou demasiada pressão. Não pensamos muito nisso, mas em fazer tudo para ultrapassar a Itália. Neste momento, sinceramente, acho que prefiro ganhar em vez jogar melhor. Claro que nos dá prazer jogar com jogadores de enorme qualidade, mas prefiro mil vezes ganhar", notou.

Daniel Bragança estreou-se em fases finais em março com três aparições no Grupo D, falando numa "sensação única", pontuada por um "grupo muito preparado e unido", que "trabalha da melhor maneira e ao máximo para corresponder às ideias" de Rui Jorge.

"Tivemos agora mais tempo para estarmos todos juntos e trabalhar. No estágio anterior tivemos menos dias para preparar a fase de grupos. Estarmos mais tempo juntos ajuda-nos a voltar a habituar-nos a jogar uns com os outros", enquadrou o médio, de 22 anos, que se sagrou campeão nacional pelo Sporting e cumpriu 25 duelos ao longo da época.

Assumindo estar a viver o melhor momento da carreira, Daniel Bragança valorizou a concorrência na zona intermediária da seleção de sub-21, até porque "faz crescer, olhar para o lado e não poder abrandar e acaba por ser só bom para o futebol e para todos".

"Gostaríamos que eles [Thierry Correia e Francisco Trincão] estivessem cá para nos ajudar, mas não podem estar presentes por razões óbvias. Contudo, numa seleção como a nossa, temos vários jogadores que podem e vão responder da melhor maneira. Temos grande qualidade em todas as posições e todos estão preparados para jogar", concluiu.

O vencedor do jogo entre Portugal e Itália defrontará nas meias-finais Espanha ou Croácia, na quinta-feira, às 18:00 (17:00 em Lisboa), na cidade eslovena de Maribor, estando a final prevista para 06 de junho, em Ljubljana, às 21:00 (20:00 em Lisboa).

Finalista vencida em 1994 e 2015 e ausente da edição de 2019, a formação comandada por Rui Jorge procura um inédito título à oitava presença na fase final de um Europeu de sub-21, que tem decorrido na Hungria e Eslovénia num formato desfasado, devido ao adiamento para este ano do Euro2020, motivado pela pandemia de covid-19.