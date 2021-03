Dany Mota ausente no primeiro treino dos Sub-21 na Cidade do Futebol

O avançado Dany Mota falhou esta segunda-feira o primeiro treino da Seleção Nacional de sub-21 para a fase de grupos do Campeonato da Europa, confirmou à agência Lusa fonte da Federação Portuguesa de Futebol.

O avançado dos italianos do Monza só chegará esta noite à Cidade do Futebol, em Oeiras, onde a formação comandada por Rui Jorge tem estado concentrada desde domingo e teve 21 dos 23 jogadores convocados a evoluir esta tarde no relvado.

Fora desse lote esteve apenas o defesa Diogo Dalot, que se limitou a cumprir trabalho de recuperação física no ginásio, um dia depois de ter alinhado 90 minutos na vitória do AC Milan no terreno da Fiorentina (3-2), em encontro da 28.ª jornada da Liga italiana.

A comitiva lusa treinará pela última vez na Cidade do Futebol na terça-feira, às 10:00, e viajará para a Eslovénia, país coorganizador do torneio, a par da Hungria, às 14h30, via aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com chegada a Ljubljana pelas 19:30 locais.

Durante a fase de grupos, a decorrer de quarta-feira a 31 de março, Portugal vai ficar alojado em Kodeljevo, na zona leste da capital eslovena, que será palco dos embates frente a Inglaterra, no domingo, às 20:00 de Lisboa, e Suíça, em 31 de março, às 17h00.

A equipa das quinas estreia-se frente à Croácia na quinta-feira, às 20h00, em Koper, e tem de ficar numa das duas primeiras posições do Grupo D para entrar na ronda eliminatória, destinada às oito melhores seleções, entre 31 de maio e 06 de junho.