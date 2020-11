Dany Mota: «É importante darmos continuidade ao trabalho»

O avançado Dany Mota disse esta segunda-feira que a seleção portuguesa de sub-21 está concentrada em vencer os jogos com Bielorrússia, Chipre e Holanda, "fundamentais" para o apuramento para o Europeu da categoria.

Com os olhos postos no Europeu de 2021, na Eslovénia e Hungria, Portugal defronta em casa a Bielorrússia na quinta-feira, Chipre no domingo e os Holanda no dia 18, quando está a seis pontos dos holandeses, que têm mais um jogo.

Citado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Dany Mota não esconde que o objetivo é "ganhar" para "seguir em frente" para a fase final, com a ambição de vencer os três encontros que têm pela frente.

No primeiro dia de trabalhos em Lagos, distrito de Faro, o jogador do AC Monza, de Itália, explicou que o grupo tem "sempre de pensar alto e estar no topo" e lutar pelo primeiro lugar.

"Temos vindo a fazer um grande trabalho, jogo após jogo. Estamos a fazer o que o mister nos pede e a ser iguais a nós próprios. Temos vindo a melhorar e os resultados não mentem, por isso, agora importante é darmos continuidade ao trabalho", atirou.

Com quatro golos na fase de qualificação, Mota é um avançado "feliz por ser o melhor marcador" português, mantendo como objetivo "dar o máximo" quando têm "a nação atrás", mesmo sem público nas bancadas devido à pandemia de covid-19.