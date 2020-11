Diogo Queirós: «Ainda temos mais um objetivo para cumprir»

Depois de ver o poste negar-lhe um golo na primeira parte, Diogo Queirós aproveitou um lance feito ao papel químico para dar-lhe um final diferente e garantir, assim, o triunfo (2-1) da seleção portuguesa de sub-21 na receção à congénere do Chipre, resultado que assegurou a qualificação da formação lusa para a fase final do Europeu do próximo ano.





No final do encontro, o defesa-central português mostrou-se bastante satisfeito com o resultado obtido e com o sentimento de dever cumprido. "[Qualificação] É um sentimento muito bom porque cumprimos o nosso objetivo principal. Saímos daqui com uma vitória com muito sacrifício. Entrámos com um precalço, tivemos depois de ir atrás do jogo. Tivemos qualidade e paciência para irmos atrás do resultado. Fizemos um bom jogo", afirmou o internacional sub-21 português, antes de apontar as baterias para a Holanda."Já estamos a olhar para o próximo jogo porque ainda temos mais um objetivo para cumprir. Estamos contentes, mas já estamos focados para o jogo com a Holanda, onde queremos chegar ao primeiro lugar do grupo, que nos dá melhores condições na fase final", garantiu.