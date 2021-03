Diogo Queirós e a dupla com Diogo Leite: «Cada vez mais fácil e não é preciso muito treino»

Titular no centro da defesa de Portugal no arranque do Europeu de Sub-21, com vitória por 1-0 sobre a Croácia, Diogo Queirós enalteceu a qualidade da atuação lusa, mas assume que ainda há muito a melhorar. O que já parece praticamente perfeito é mesmo a dupla com Diogo Leite, conforme o próprio defesa do Famalicão assume.





"Foi um excelente jogo da nossa parte e estou muito orgulhoso por isso. Controlámos praticamente até ao fim, tentámos impor a nossa identidade e tivemos um grande compromisso defensivo para segurar o resultado. Tentámos focar nesse aspeto defensivo, porque é cada vez mais um aspeto fundamental no futebol e sabemos que assim estamos mais perto de um resultado positivo. Depois, a nossa qualidade veio à tona e conseguimos desbloquear o jogo em termos ofensivos.Quando começou o jogo, identificámos uma linha de cinco na Croácia, que ia tentar estar muito junta e defender bem. Tentámos impor aquilo que treinamos e que o mister nos pede para fazer. Sabíamos que tínhamos de circular a bola rápido e ter paciência.Torna-se cada vez mais fácil e não é preciso muito treino, porque já nos conhecemos muito bem. Sabemos o que cada um pode trazer e só nos tentamos complementar ao máximo, de forma que a dupla seja o mais perfeita possível.Há sempre aspetos para melhorar e nunca estamos satisfeitos com aquilo que fazemos. Vamos sempre à procura de mais e iremos trabalhar para aparecer ainda melhores no jogo contra a Inglaterra, com a mesma consistência, mas tentando fazer mais golos".