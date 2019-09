Diogo Queirós quer melhorar

Diogo Queirós fez dupla no centro da defesa com Diogo Leite, com quem cresceu na formação do FC Porto, mas aproveitou uma subida no terreno para marcar o 4-0. No final, mostrou-se feliz pelo resultado e pelo facto de ter contribuído com um golo, mas admitiu que a equipa ainda precisa de melhorar. "Conseguimos implementar algumas coisas que o míster nos transmitiu, mas temos de continuar a melhorar porque será mais complicado daqui para a frente", afirmou o jogador que os dragões emprestaram este verão ao Mouscron, da Bélgica.

Sobre essa mudança para outro campeonato, Diogo Queirós não crê que possa travar uma eventual afirmação no FC Porto. "Todos os anos servem para me afirmar. Tento sempre mostrar o meu valor e melhorar e este ano não vai ser exceção. O empréstimo é de uma temporada e no próximo ano estarei no FC Porto outra vez para tentar um lugar."