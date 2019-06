Empate trama Itália e polémica fica instalada

França e Roménia defrontaram-se na terceira e última jornada do Grupo C do Campeonato da Europa de sub-21 e sabiam, à partida, que um empate colocaria as duas equipas nas meias-finais da competição e também nos Jogos Olímpicos de 2020, deixando de fora a anfitriã da prova, a Itália (Grupo A)... e não é que foi isso mesmo que aconteceu?

As duas equipas empataram a zero e seguiram para as ‘meias’: a Roménia venceu o grupo e a França passou como melhor segunda classificada. Os romenos vão agora defrontar a Espanha e a seleção gaulesa vai medir forças com a congénere alemã.

Claro que este ‘arranjinho’ deixou os italianos em polvorosa e os habituais ‘memes’ não demoraram a aparecer nas redes sociais, surgindo várias imagens de franceses a servirem ‘macarons’ (bolacha francesa) a adeptos romenos. Entre as muitas críticas, há também quem diga que este resultado era anunciado.