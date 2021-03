Espanha e Alemanha entram com o pé direito; Itália e Holanda desiludem

A fase de grupos do Europeu de sub-21 arrancou esta quarta-feira, com Itália e Holanda a desiludirem no arranque da prova, enquanto que Espanha e Alemanha venceram sem dificuldades os seus oponentes.

Os italianos não foram além de um empate (1-1) na deslocação ao terreno da República Checa, num encontro da 1.ª jornada do Grupo B e em que seleção orientada por Paolo Nicolato terminou com apenas nove jogadores, face às expulsões de Sandro Tonali (84') e Riccardo Marchizza (90+4'). No outro encontro do Grupo, a Alemanha bateu sem dificuldades (0-3) a Hungria fora de portas.

Já no Grupo A, a Holanda 'deixou-se' empatar visita a Budapeste, frente à Roménia. Schuurs (16') adiantou a Laranja Mecânica no marcador, mas viu os romenos igualarem a partida quatro minutos depois, por Ciobanu. Entretanto, a Espanha foi à Eslovénia vencer por 3-0.

Recorde-se que Portugal arranca esta quinta-feira a sua caminhada na fase de grupos frente à Croácia, em jogo do Grupo D, que também conta com Inglaterra e Suíça.



De sublinhar ainda que este será o primeiro europeu da categoria com 16 equipas em prova, mais quatro que nas duas edições anteriores. As seleções estão divididas em quatro grupos de quatro e qualificam-se as duas melhores de cada um.