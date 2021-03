Espanha e Itália apuram-se para os 'quartos' e ficam à espera de Portugal

Quatro seleções garantiram esta terça-feira a presença nos quartos de final do Campeonato da Europa de Sub-21 e Portugal já conhece os possíveis adversários caso garanta o apuramento para a fase a eliminar: Espanha ou Itália.





Espanhóis e italianos confirmaram o favoritismo no Grupo B e seguem em frente. Com o avançado Abel Ruiz, do Sp. Braga, a titular, a Espanha derrotou a República Checa por 2-0 e garantiu o 1º lugar do grupo. Já a Itália bateu a seleção anfitriã do grupo (Eslovénia) por 4-0 e confirmou o segundo lugar.Holanda e Alemanha foram as seleções apuradas do Grupo A, disputado na Hungria, que terminou com três equipas empatadas a 5 pontos e foi decidido no saldo de golos. Os holandeses golearam a seleção anfitriã por 6-1 e saltaram para a liderança do grupo, enquanto que a Alemanha se valeu do empate (0-0) diante da Roménia.Amanhã (17 horas) Portugal entra em campo na 3.ª e última ronda do Grupo D a depender apenas de si para seguir em frente, sendo que um empate com a Suíça é suficiente. Mas até a derrota poderá servir, dependendo do jogo entre Croácia e Inglaterra. O Grupo C também ficará fechado amanhã, com Dinamarca, França e Rússia ainda na corrida pelas duas vagas.Recorde-se que a fase a eliminar do Europeu de Sub-21 realiza-se entre 31 de maio e 6 de junho.