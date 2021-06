Euro Sub-21: Fernando Gomes junta-se à comitiva e assiste à final com Alemanha

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) juntou-se ao estágio da seleção de sub-21 e assiste, este domingo, à final do Europeu da categoria diante da Alemanha, no Estádio Stozice, em Ljubljana, informou o organismo.

Fernando Gomes integrou a concentração na capital eslovena, onde a equipa das quinas defronta a vencedora da prova em 2009 e 2017 e vice-campeã em 1982 e 2019 às 21 horas locais (20 em Lisboa), com arbitragem do georgiano Giorgi Kruashvili.

O líder federativo tinha estado pela última vez em Ljubljana na segunda-feira, quando o conjunto de Rui Jorge eliminou a Itália (5-3, após prolongamento), nos quartos de final, antecedendo o triunfo nas meias sobre a Espanha (1-0), três dias depois, em Maribor.

Na primeira fase, ocorrida de 24 a 31 de março, Fernando Gomes presenciou a vitória inaugural sobre a Croácia (1-0), em Koper, e o derradeiro triunfo, face à Suíça (3-0), em Ljubljana, que confirmou a liderança do Grupo D e a passagem à ronda decisiva.

Portugal terá novamente apoio nas bancadas do Estádio Stozice, incluindo famílias de diversos jogadores, numa tendência visível nos encontros da ronda eliminatória, para os quais a UEFA autorizou a presença de adeptos em recintos da Hungria e Eslovénia.

Fonte do organismo regulador do futebol europeu confirmou à agência Lusa que a final também vai ser assistida pelo presidente da UEFA, o esloveno Aleksander Ceferin, que estará acompanhado na tribuna pelos líderes federativos de Portugal, Alemanha e Eslovénia, além de representantes políticos dos dois países coorganizadores do torneio.

Finalista vencida em 1994 e 2015, a seleção nacional procura um inédito título à oitava presença na 23.ª edição do campeonato da Europa de sub-21, que integra pela primeira vez 16 participantes e tem decorrido na Hungria e Eslovénia, num formato desfasado, devido ao adiamento para este ano do Euro'2020, motivado pela pandemia de covid-19.