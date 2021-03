Euro sub-21: Portugal ultima detalhes para o desafio com Inglaterra sem limitações

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 voltou hoje a treinar sem limitações no palco do encontro com a Inglaterra, na capital eslovena de Ljubljana, da segunda jornada do Grupo D do Campeonato da Europa da categoria.

Durante o período de 15 minutos abertos à comunicação social, a equipa das 'quinas' realizou exercícios de aquecimento no Estádio Stozice, situado ao lado da Arena Stozice, onde Portugal conquistou um inédito título de campeão europeu de futsal há três anos.

Finalistas vencidos em 1994 e 2015 e ausentes da edição de 2019, os pupilos de Rui Jorge defrontam a seleção dos 'três leões', vencedora em 1982 e 1984, no domingo, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), com arbitragem do francês François Letexier.

Portugal pode assegurar já uma das duas vagas disponíveis para a ronda eliminatória (quartos de final, meias-finais e final), destinada às oito melhores seleções, entre 31 de maio e 06 de junho, caso vença os ingleses e a Suíça não perca com a Croácia.

A equipa das 'quinas' derrotou os croatas (1-0) na jornada inaugural, graças ao golo solitário de Fábio Vieira, enquanto a Inglaterra foi surpreendida pela Suíça (1-0).