Fábio Carvalho: «Estou a mostrar dentro de campo que tenho amor à camisola e quero estar aqui»

Fábio Carvalho estava satisfeito após a goleada () da Seleção Nacional portuguesa de Sub-21 na deslocação à Grécia, em jogo da fase de qualificação para o Europeu'2023 da categoria. O extremo luso-inglês, que foi surpresa na convocatória de Rui Jorge, disse estar a divertir-se e a mostrar dentro de campo que tem "amor à camisola" de Portugal."O golo foi bom, mas o mais importante é a vitória. Disse antes do jogo que íamos dar uma boa resposta e assim foi. [Jogo mais paciente com bola] Foi uma coisa que treinámos nos últimos dias. O mister disse-nos para ter mais calma fora e dentro da área. Hoje deu certo. Saímos satisfeitos, mas sabemos que há que melhorar e temos de jogar muito melhor", começou por dizer o extremo que atualmente joga no Fulham de Inglaterra.Fábio Carvalho assumiu a vontade de continuar a representar Portugal. "Estou a gostar muito, a divertir-me e a mostrar dentro de campo que tenho amor à camisola e quero estar aqui", disse.Já Bernardo Folha mostrou-se feliz pela estreia. "É uma sensação muito satisfatória poder trabalhar com um grupo de muita qualidade e estrear-me nos sub-21. É mais uma etapa concluída na carreira. Tive de ser chamado face à ausência de alguns jogadores, mas correu bem. Este grupo trabalha muito bem, tem qualidade e com certeza vamos concluir os nossos objetivos. Esta foi mais uma prova de um jogo bem conseguido", reiterou.