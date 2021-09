Fábio Vieira e a mudança de geração: «Um grupo diferente e jovem, mas muito forte na qualidade»

Fábio Vieira assegurou que a seleção portuguesa de sub-21 está pronta para realizar "uma grande qualificação" para o Europeu de 2023, com início na receção à Bielorrússia, apesar da mudança de geração.

"É um grupo diferente e jovem, com muitas mudanças, mas muito forte na qualidade. Todos têm muita qualidade. Estamos todos prontos para fazer uma grande qualificação e assimilar as ideias que o mister quer, para entrarmos na qualificação da melhor maneira", disse em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O atleta do FC Porto é dos mais experientes do atual grupo no último escalão antes da seleção sénior, tendo sido mesmo considerado o melhor jogador do Europeu deste ano, na Hungria e Eslovénia, no qual Portugal perdeu na final contra a Alemanha (1-0).

"Não sentimos qualquer tipo de pressão. Cada ano é diferente, há muitas saídas e entradas. Muitos miúdos novos a chegar aqui, mas com muita qualidade para acrescentar à nossa seleção. Temos tudo para formar uma grande equipa", sublinhou.

Pela frente, no arranque do apuramento, está a congénere bielorrussa, equipa que Fábio Vieira admitiu que ainda não tiveram tempo para analisar, mas garantiu haver tempo ainda para o fazer, com a intenção de entrar com o pé direito no objetivo.

"A malta está a entregar-se muito bem, todos estão aqui para dar o seu contributo e demonstrar a qualidade que têm. Sou mais um a ajudar os mais novos, para entrarmos na qualificação com a Bielorrússia da melhor maneira possível", vincou o futebolista.

Fábio Vieira comentou a ida à seleção A do guarda-redes Diogo Costa, colega no FC Porto e com quem partilha balneário "há muitos anos": "É um enorme orgulho vê-lo atingir esse patamar, que é o sonho de qualquer jogador. Estou muito feliz por ele".

O médio Vítor Ferreira, igualmente dos dragões, foi o único ausente desta quarta-feira, que contou com a presença dos restantes 23 convocados a efetuar exercícios com bola, durante os 15 minutos abertos à comunicação social, na Cidade do Futebol.

A seleção portuguesa de sub-21 recebe a Bielorrússia na segunda-feira, às 19:00, no Estádio José Gomes, na Amadora, no primeiro encontro do Grupo 4 de qualificação para o Europeu da categoria, em 2023, que se realiza na Roménia e na Geórgia.