Fábio Vieira: «Não sei se o golo é meu ou se foi autogolo, mas o que interessa é a vitória»

Fábio Vieira esteve em destaque na vitória, pela margem mínima, de Portugal diante da seleção espanhola e que valeu a passagem à final do Europeu de Sub-21. O médio queria passar a Tiago Tomás, mas a bola foi intercetada por Cuenca, que acabou por conduzir o esférico até à baliza de Espanha.





"Não sei se o golo é meu ou se foi autogolo, mas o que interessa é a vitória. Estamos muito felizes por estar na final e é isso que mais importa. Temos uma equipa muito unida, é uma das maiores forças que temos. Sabíamos desde o início que a Espanha ia obrigar-nos a estar num bloco mais baixo, fruto da qualidade dos jogadores que tem", começou por dizer na 'flash-interview', no final do encontro."Foi um jogo muito bem disputado, conseguimos marcar e vamos felizes para a final. Temos de desfrutar, falta a outra meia-final, que vamos estar a ver já com a final garantida. Seja qual for o adversário, vamos confiantes e com convicção para ganhar", apontou.