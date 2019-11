Fábio Vieira: «Realçar espírito da nossa equipa»

Fábio Vieira foi o melhor em campo na Noruega. O extremo, de 19 anos, estreou-se em jogos oficiais nos sub-21, depois de uma parte no particular com a Eslovénia, e fez uma exibição de gala. No entanto, no final, falou primeiro do coletivo. "Foi um jogo muito difícil, como já perspetivávamos. Felizmente marcámos muito cedo e ainda conseguimos ampliar. Com a expulsão as coisas complicaram-se mais, tínhamos de baixar linhas, de estar juntos, ser compactos a defender. A Noruega teve mais bola a partir daí mas acabámos por conseguir chegar ao 3-0. Depois eles marcaram dois golos e acreditaram até ao final. É de realçar o espírito da nossa equipa", resumiu.

Em termos individuais, Fábio acabou por concordar: "Foi uma estreia de sonho. Estou muito feliz por ter marcado dois golos, claro, mas o mais importante é a vitória da equipa e os três pontos que levamos para Portugal. Senti-me muito bem integrado na equipa, todos me receberam da melhor maneira e isso torna tudo mais fácil - dentro e fora de campo. Não se notou a idade? Acho que já não é um fator que importe muito no futebol. As coisas acontecem naturalmente e acredito no meu trabalho."

Florentino fez análise parecida. "Uma vitória muito sofrida frente a uma grande equipa. Mesmo em inferioridade numérica conseguimos manter a nossa qualidade e a identidade de jogo... Estivemos muito bem taticamente", considerou.



Jota feliz por marcar



Jota não escondeu a satisfação por voltar a marcar pelos sub-21, contribuindo para uma vitória que considera "merecida". O extremo realçou a capacidade de adaptação do grupo após a expulsão: "O esforço e entreajuda foram fulcrais."



O jogador do Benfica destacou ainda a eficácia na estratégia. "Deu resultado, conseguimos estar mais compactos e controlar o jogo", rematou.



Recorrendo ao Instagram, Thierry Correia agradeceu pelo apoio dado à Seleção numa mensagem em vídeo. "Uma vitória muito importante! Obrigado a todos pelo apoio", afirmou o lateral-direito.