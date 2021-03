Fábio Vieira: «Sabíamos que tínhamos de ter muita paciência»

Autor do golo que valeu a Portugal a estreia a vencer no Europeu de Sub-21, Fábio Vieira enalteceu a atuação coletiva de Portugal, ainda que assuma que no ponto de vista ofensivo faltou ser mais certeiro. Ainda assim, o médio confessa que a lição tinha sido bem estudada, nomeadamente a necessidade de ter paciência perante os croatas.





"Foi um jogo difícil. Sabíamos que íamos encontrar dificuldades, uma vez que eles têm bons jogadores. Tivemos que nos manter fiéis a nós próprios e ao nosso estilo de jogo para conseguir ganhar os três pontos. Sabíamos que tínhamos de ter muita paciência com bola para conseguir desmontar a Croácia. Eles estavam muito fechados lá atrás e à espera do nosso erro. Tivemos de manter a paciência e circular bem a bola e rápido para conseguir chegar ao golo.São maneiras diferentes de viver o jogo quando se começa de início ou do banco. Duas perspetivas diferentes, mas com o mesmo objetivo, que é ganhar no final.Fundamentalmente, temos de melhorar um bocadinho o processo ofensivo, porque em termos defensivos estivemos muito bem. Não foi um jogo tão bem conseguido da nossa parte face àquilo que estamos habituados e à qualidade que queríamos pôr no jogo. Iremos trabalhar isso e de certeza que nos próximos jogos vai começar a sair tudo".