Fernando Gomes junta-se à comitiva dos Sub-21 na Eslovénia

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) juntou-se ao estágio da seleção de sub-21 e assistirá na segunda-feira ao jogo com a Itália, dos quartos de final do Europeu da categoria, informou hoje o organismo.

Fernando Gomes integrou esta tarde a concentração da equipa das quinas em Ljubljana, onde será disputado o encontro com os transalpinos, às 21:00 (20:00 em Lisboa), no Estádio Stozice, com arbitragem do francês François Letexier.

Durante a primeira fase, entre 24 e 31 de março, o líder federativo já tinha assistido à vitória inaugural sobre a Croácia (1-0), em Koper, e ao derradeiro triunfo, sobre a Suíça (3-0), em Ljubljana, que confirmou a liderança do Grupo D e a passagem à ronda decisiva.

Fernando Gomes assistiu no sábado à final da Liga dos Campeões, entre duas equipas inglesas, disputada no Estádio do Dragão, no Porto, na qual o Chelsea se sagrou pela segunda vez campeão europeu de futebol, ao vencer por 1-0 o Manchester City.

O vencedor do jogo entre Portugal e Itália defrontará nas meias-finais Espanha ou Croácia, na quinta-feira, às 18:00 (17:00 em Lisboa), no Estádio Ljudski vrt, em Maribor, estando a final prevista para 06 de junho, em Ljubljana, às 21:00 (20:00 em Lisboa).

Finalista vencida em 1994 e 2015 e ausente da edição de 2019, a formação comandada por Rui Jorge procura um inédito título à oitava presença na fase final de um Europeu de sub-21, que tem decorrido na Hungria e Eslovénia num formato desfasado, devido ao adiamento para este ano do Euro2020, motivado pela pandemia de covid-19.