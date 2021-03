Fernando Gomes juntou-se à comitiva e assiste à estreia de Portugal no Euro sub-21

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) juntou-se ao estágio da seleção de sub-21 e vai assistir ao duelo inaugural com a Croácia no Campeonato da Europa da categoria, informou hoje o organismo.

Fernando Gomes integrou esta manhã a concentração da equipa lusa em Kodeljevo, na zona leste de Ljubljana, acompanhando-a numa viagem de autocarro de quase uma hora até ao Estádio Bonifika, em Koper, na Eslovénia, palco do jogo de estreia no Grupo D.

O líder federativo chegou à Eslovénia proveniente de Turim, no norte de Itália, onde presenciou na quarta-feira o triunfo da seleção principal sobre o Azerbaijão (1-0), na primeira jornada do Grupo A de qualificação europeia para o Mundial2022, no Qatar.

Portugal começa a oitava presença na fase final de um Europeu de sub-21 frente à Croácia a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), com arbitragem do polaco Bartosz Frankowski, depois da vitória da Suíça sobre a Inglaterra (1-0) no outro jogo do Grupo D.

Finalistas vencidos em 1994 e 2015 e ausentes da edição de 2019, os lusos têm de ficar numa das duas primeiras posições para entrarem na ronda eliminatória (quartos de final, meias-finais e final), destinada às oito melhores seleções, de 31 de maio a 06 de junho.