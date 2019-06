França falha dois penáltis mas mesmo assim vence a Inglaterra

A França falhou esta terça-feira duas grandes penalidades, antes e depois de estar em desvantagem, mas ainda conseguiu vencer a Inglaterra por 2-1, com dois golos sobre o final, na estreia no Europeu de futebol de sub-21.Em Cesena, Itália, Moussa Dembele falhou o primeiro castigo máximo, aos 25 minutos, e Houssem Aouar o segundo, aos 66, já depois de Phil Foden, médio do Manchester City, adiantar os ingleses, aos 54, e de Hamza Choudhury ser expulso, aos 62.Na parte final, e já depois do segundo penálti desperdiçado, os gauleses aproveitaram, finalmente, a vantagem numérica e viraram o resultado, com um tento de Jonathan Ikoné, aos 89, e um autogolo de Aaron Wan-Bissaka, aos 90+4.O Grupo C é liderado pela Roménia, que, no outro encontro da primeira jornada, bateu a Croácia por 4-1.Nos outros agrupamentos do Europeu de sub-21, a decorrer em Itália e São Marino, os transalpinos (3-1 à Espanha) e a Polónia (3-2 à Bélgica) lideram no A, e a Alemanha (3-1 à Dinamarca) e a Áustria (2-0 à Sérvia) no B.O primeiro classificado de cada agrupamento segue para as meias-finais, assim como o melhor segundo.