Francês François Letexier arbitra jogo entre Portugal e Itália

O árbitro francês François Letexier vai dirigir o jogo entre as seleções de sub-21 de Portugal e Itália, este domingo, dos quartos-de-final do Europeu da categoria, no Estádio Stozice, em Ljubljana, informou a UEFA.

O juiz, de 32 anos e internacional desde 2017, vai ter como assistentes os compatriotas Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, enquanto o também francês Jérôme Brisard desempenhará as funções de quarto árbitro, numa prova sem recurso ao sistema de videoárbitro (VAR).

François Letexier irá apitar o terceiro encontro na fase final do campeonato da Europa de sub-21 de 2021, depois de já ter estado presente na vitória de Portugal sobre a Inglaterra (2-0), em 28 de março, também em Ljubljana, em duelo da segunda jornada do Grupo D.

O árbitro gaulês dirigiu 26 jogos esta época, incluindo um na Liga dos Campeões e mais três na Liga Europa, um dos quais a receção vitoriosa do Benfica aos belgas do Standard de Liège (3-0), em 29 de outubro de 2020, a contar para a segunda ronda do Grupo D.

Vencedor do Grupo D, com nove pontos, graças a um 'pleno' de vitórias sobre Croácia (1-0), Inglaterra (2-0) e Suíça (3-0), Portugal defronta a Itália nos 'quartos' do Europeu de sub-21 na segunda-feira, às 20h00.

O vencedor dessa partida medirá forças com Espanha ou Croácia, em 3 de junho, às 17h00, no Estádio Ljudski, em Maribor, sendo que a final está prevista para 6 de junho, de novo em Ljubljana, às 20h00.

Finalista vencido em 1994 e 2015 e ausente da edição de 2019, Portugal procura um inédito título à oitava presença na fase final de um Europeu de sub-21, que integra pela primeira vez 16 equipas e tem decorrido na Hungria e Eslovénia num formato desfasado, devido ao adiamento para este ano do Euro'2020, motivado pela pandemia de Covid-19.