Francês François Letexier dirige o Portugal-Inglaterra do Euro Sub-21

O árbitro francês François Letexier vai dirigir o jogo de domingo entre Portugal e Inglaterra, da segunda jornada do Grupo D do Campeonato da Europa de Sub-21, no Estádio Stozice, em Ljubljana, informou esta sexta-feira a UEFA.

O juiz, de 31 anos e internacional desde 2017, vai ter como assistentes os compatriotas Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, enquanto o esloveno Rade Obrenovic assumirá as funções de quarto árbitro, numa prova sem recurso ao sistema de videoárbitro (VAR).

François Letexier apitou 20 encontros esta época, incluindo um na Liga dos Campeões e mais três na Liga Europa, um dos quais a receção vitoriosa do Benfica aos belgas do Standard de Liège (3-0), em 29 de outubro de 2020, da segunda ronda do Grupo D.

O árbitro gaulês dirigiu ainda o triunfo do Sporting sobre os azeris do Qarabag (2-0) e a derrota da equipa de juniores 'leonina' frente aos espanhóis do FC Barcelona (0-1), na edição 2018/19 da Liga Europa e na versão 2017/18 da Youth League, respetivamente.

No jogo de maior impacto com equipas lusas, presenciou o triunfo da equipa de juniores do FC Porto face aos ingleses do Chelsea (3-1), em abril de 2019, que valeu um inédito e único título português na principal competição europeia de clubes do escalão de sub-19.

François Letexier irá apitar o segundo encontro na fase de grupos do Campeonato da Europa de sub-21, quatro dias depois de ter ajuizado a vitória da atual campeã em título Espanha sobre a anfitriã Eslovénia (3-0), em Maribor, na jornada inaugural do Grupo B.

Portugal iniciou na quinta-feira a oitava presença numa fase final da prova com um triunfo frente à Croácia (1-0), graças ao golo solitário de Fábio Vieira, e defrontará a Inglaterra, que foi surpreendida pela Suíça (1-0), no domingo, às 21:00 locais (20h00 em Lisboa).

Finalistas vencidos em 1994 e 2015 e ausentes da edição de 2019, os lusos têm de ficar numa das duas primeiras posições para entrarem na ronda eliminatória (quartos de final, meias-finais e final), destinada às oito melhores seleções, de 31 de maio a 06 de junho.

A formação das 'quinas' pode assegurar desde já uma dessas vagas disponíveis, desde que derrote a seleção dos 'três leões' e a Suíça se imponha no embate com a Croácia, aprazado para o mesmo dia, às 18:00 locais (17:00 em Lisboa), em Koper, na Eslovénia.