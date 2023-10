Francisco Conceição explica golo frente à Bielorrússia: «Foi um momento de inspiração»

Foi com uma jogada tirada da cartola que Francisco Conceição marcou esta sexta-feira na goleada (6-1) de Portugal à Bielorrússia, em jogo a contar para a fase de apuramento para o Campeonato da Europa de sub-21 de 2025. Em declarações no final da partida, o jovem criativo do FC Porto comentou o "momento de inspiração".





"Foi um momento de inspiração. Foi bom porque ajudou a equipa a marcar mais um golo e a tranquilizar-se no jogo. Quero realçar todo o trabalho coletivo que fizemos desde o início do jogo. Mesmo os jogadores que entraram estiveram fortes na pressão, a tentarem procurar mais um golo. Somos uns justos vencedores", atirou, antes de sublinhar que o segredo da equipa é "nunca facilitar". "O segredo? É nunca facilitar. Todas as seleções têm as suas qualidades. Não podemos facilitar em nenhum jogo. Temos feito isso bem. A Grécia é uma seleção com muita qualidade, mais do que a Bielorrússia. Vamos estudar a seleção grega para a tentar levar de vencida."