Francisco Conceição guarda estreia na seleção de sub-21 como "sensação única"

O futebolista Francisco Conceição apelidou esta sexta-feira de "sensação única" a estreia absoluta pela seleção portuguesa de sub-21, efetuada durante a vitória sobre a Croácia (1-0), na abertura do Campeonato da Europa da categoria.

"Entrei com o objetivo de ajudar a equipa a chegar ao golo que precisávamos. Ainda faltava algum tempo para o jogo terminar, mas estávamos por cima e queríamos a vitória. Acabámos por marcar e penso que fomos uns justos vencedores", recordou o avançado, em declarações ao sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na Internet.

Portugal iniciou a oitava presença numa fase final de um Europeu de sub-21 com um triunfo frente à Croácia, graças ao golo solitário de Fábio Vieira, que permitiu aos lusos juntarem-se na liderança da poule à Suíça, vencedora da partida com a Inglaterra (1-0).

"Foi um jogo muito competitivo e estivemos quase sempre por cima. Fizemos um grande trabalho e merecemos a vitória. Agora, esperamos ganhar os dois próximos jogos", afiançou Francisco Conceição, utilizado como suplente a partir dos 63 minutos.

Focado em "desfrutar da oportunidade de representar a seleção num Europeu", o atleta mais novo da convocatória de Rui Jorge manifestou um "enorme orgulho" pela primeira aparição no escalão de sub-21 e frisou o "prazer em estar com os colegas de equipa".

"Inglaterra? A expectativa é de fazer mais um grande jogo e conseguirmos a vitória, até porque queremos chegar à terceira jornada e acabar com outras tantas vitórias", agregou o extremo, de 18 anos, em plena época de estreia na equipa principal do FC Porto.

Questionado sobre a ausência de público nos estádios na primeira fase do principal torneio europeu de seleções no escalão de esperanças, Francisco Conceição assegurou que nada belisca a meta de Portugal em consumar o pleno de triunfos no Grupo D.

"Tem sido um pouco diferente. É normal que não tenha aquele ambiente que as pessoas proporcionam, mas encaramos o Europeu da mesma forma, tal como se tivesse público, porque o objetivo é sempre o mesmo: ganhar todos os jogos", finalizou o dianteiro, que tem evoluído sob orientação do pai, Sérgio Conceição, atual treinador dos dragões.

Portugal defronta a Inglaterra, vencedora da prova em 1982 e 1984, no domingo, a partir das 21h00 locais (20:«h00 em Lisboa), no Estádio Stozice, em Ljubljana, num encontro relativo à segunda jornada do Grupo D, com arbitragem do francês François Letexier.

Finalistas vencidos em 1994 e 2015 e ausentes da edição de 2019, os lusos têm de ficar numa das duas primeiras posições para entrarem na ronda eliminatória (quartos de final, meias-finais e final), destinada às oito melhores seleções, de 31 de maio a 6 de junho.

A formação das quinas pode assegurar desde já uma dessas vagas disponíveis, desde que derrote a seleção dos três leões e a Suíça se imponha no embate com a Croácia, aprazado para o mesmo dia, às 18h00 locais (17h00 em Lisboa), em Koper, na Eslovénia.