Francisco Conceição: «Se acreditarmos em nós, poderemos conquistar grandes coisas»

Autor do último golo na vitória sobre a Suíça, Francisco Conceição fez história ao ser o mais jovem a marcar pelos Sub-21, mas na cabeça do jogador do FC Porto está acima de tudo o feito coletivo, com o apuramento para os quartos-de-final do Europeu da categoria.





"Foi uma exibição muito boa e um jogo muito bem conseguido da nossa parte. Conseguimos uma excelente vitória, que é inteiramente justa por aquilo que fizemos nas duas partes, e demonstrar em todos os jogos a nossa qualidade. Penso que merecemos esta passagem aos quartos de final.O trabalho em equipa fez com que conseguíssemos estas três vitórias sem sofrer golos. Todos juntos demonstrámos que somos muito fortes. A partir de agora, o nosso objetivo é ir jogo a jogo e pensar no que podemos fazer para ultrapassar o próximo adversário. Não adianta estarmos a pensar mais à frente se não conseguirmos vencer o jogo seguinte.Ao longo desta competição fomos mostrando que os portugueses têm muita qualidade e que, se acreditarmos em nós, poderemos conquistar grandes coisas.Ser o mais jovem a marcar deixa-me muito orgulhoso, mas não penso muito nisso. Prefiro realçar o trabalho de toda a equipa nestes três jogos e a passagem à próxima fase".