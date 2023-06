Francisco Meixedo reconhece "ambição" na busca de troféu inédito para Portugal: «É o nosso objetivo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O guarda-redes Francisco Meixedo, um dos escolhidos pelo selecionador Rui Jorge para o Europeu de futebol de sub-21, admite ser grande a ambição de conquistar um troféu que tem 'escapado' a Portugal.

"Esse é o nosso objetivo, viemos com uma ambição muito grande, mas temos outros: de mostrar o nosso futebol, de jogar um bom futebol e, como é óbvio, a vitória seria o mais importante para nós", considerou o guarda-redes.

Portugal procura um triunfo inédito na categoria, em que foi três vezes vice-campeão europeu, em 1994, 2015 e 2021, na última edição, em que perdeu na final diante da Alemanha (1-0).

Em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol, enviadas à Lusa, Francisco Meixedo também reconhece existir ansiedade, mas garante que o entusiasmo é muito grande, à espera da estreia neste Europeu, na Geórgia e Roménia.

"Por nós podia ser já hoje", adiantou o guarda-redes do FC Porto, que na baliza da seleção concorre com Celton Biai e Samuel Soares e ainda espera uma estreia absoluta no escalão, depois de se ter lesionado na última chamada.

"Tive essa infelicidade na última chamada. Tenho aqui uma nova oportunidade para não só mostrar o meu valor, mas ajudar a equipa", lembrou o jogador, acrescentando que a concorrência nos sub-21 é saudável, com a certeza que os que não jogarem irão apoiar o escolhido.

Na qualificação, Celton Biai (Vitória de Guimarães) foi o mais utilizado, mas Francisco Meixedo, de quem Cláudio Ramos disse ser um especialista nas grandes penalidades, sublinha que todos estão preparados.

"À imagem do clube, também na seleção temos uma competição muito saudável, relação muito boa. Damos muito bem. Estamos todos preparados, e quem jogar, os outros vão estar a apoiar", sublinhou o guarda-redes.

A estreia de Portugal acontece já na quarta-feira, diante da anfitriã Geórgia, em jogo a disputar no Estádio Paichadze, em Tbilissi, às 17:00 (horas de Lisboa).

"Sabemos que é uma grande equipa, está a jogar em casa, o que complica as coisas, tem jogadores da seleção AA que vão descer também, tem tudo para ser um jogo muito complicado, que de certeza vai ser", advertiu Meixedo.

O guardião sublinhou a importância de começar a ganhar, num grupo A que conta também com a Bélgica (27 de junho) e os Países Baixos (24 de junho), e numa competição em que "não há grande margem para o erro".

Para os quartos de final do Europeu, na fase a eliminar, apuram-se as duas primeiras seleções de cada um dos quatro grupos.

No treino de hoje em Tbilissi, no campo de treinos Meshki 2, o selecionador Rui Jorge contou com 22 jogadores, sendo esperado ainda de tarde Diego Moreira, que substitui na convocatória o lesionado Fábio Vieira.

Na terça-feira, a equipa das quinas deverá treinar no relvado do Estádio Paichadze, a partir das 18:00 locais (15:00 em Lisboa).