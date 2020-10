Gibraltar-Portugal, em direto

16h46 - A partida será arbitrada por Fyodor Zammit, de Malta. Será auxiliado pelos compatriotas Edward Spiteri e Mitchell Scerri





16h37 - Já há onzes para a partida:Banda, Valarino, Breed, Ethan Santos, Peacock, Andrew Hernandez (C), El Hmidi, De Barr, Olivero, Parkinson, Ronan.No banco: Lopez, Ronco, Clinton, De Haro, Bautista, Ruiz, Borge, Garcia,Prescott.Treinador: David OchelloLuís Maximiano; Diogo Dalot, Diogo Leite, Diogo Queirós, Rúben Vinagre; Pote, Vítor Ferreira, Daniel Bragança; Fábio Vieira, Dany Mota, Diogo Jota.No banco: João Virginia, Pedro Pereira, Florentino Luís, Rafael Leão, Tomás Tavares, Tiago Djaló, Gedson Fernandes, Pedro Neto e Joelson Fernandes.Treinador: Rui Jorge- Apesar de reconhecer que a seleção de Gibraltar não tem a mesma capacidade da Noruega, último adversário que Portugal defrontou e venceu por 4-1, no Estoril, Rui Jorge não quer facilitismos. "À partida, [Gibraltar] não tem o mesmo valor da Noruega, mas é um adversário que temos de defrontar e respeitar. Vamos tentar fazer um bom jogo e conseguir um bom resultado", disse."A qualidade é muita. Já disse várias vezes que o nível é elevado, seja no 11 que se escolhe, seja nos que ficam de fora, seja nalguns que ficam fora da convocatória. Resta-lhes, quando têm oportunidade, trazer aquilo que achamos que eles conseguem trazer. Se o fizerem, estarão sempre mais próximos de ter nova oportunidade de integrar este grupo", referiu.- O selecionador nacional de sub-21, Rui Jorge, disse que prevê dificuldades nesta partida, face à aglomeração de jogadores adversários junto à sua área, mas diz que Portugal tem capacidade para encontrar espaços."As dificuldades serão outras, de outro nível, em relação ao último jogo com a Noruega. A aglomeração de jogadores vai ser maior junto à baliza adversária, cremos nós. Será mais difícil encontrar espaços nessa zona, mas temos capacidade para o fazer e marcar golos", afirmou.- Portugal é segundo no Grupo 7, a 6 pontos da Holanda, que tem mais um jogo. Gibraltar é último, só com derrotas, tem 34 golos sofridos e não conseguiu ainda marcar.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Gibraltar-Portugal, jogo de apuramento para o Campoenato da Europa de sub-21, que terá lugar no Victoria Stadium, a partir das 18 horas.