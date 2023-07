Golo de João Neves à Bélgica eleito pelos adeptos o melhor do Europeu de sub-21

A UEFA anunciou esta segunda-feira que o melhor golo do Europeu de sub-21 foi apontado por João Neves. Em votação levada a cabo pelos fãs, os adeptos escolheram o remate de belo efeito do jovem médio que abriu na altura o marcador do Portugal-Bélgica, a contar para a última jornada do Grupo A e que valeu à equipa das quinas o apuramento para os quartos de final da competição.

Portugal viria a 'cair' no top-8 do Europeu de sub-21, após perder, por 1-0, com a Inglaterra, que acabaria por vencer o torneio.