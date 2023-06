Inglaterra bate Alemanha e deixa campeã em título fora dos 'quartos' do Europeu de sub-21

A Inglaterra, adversária de Portugal nos quartos de final do Euro-sub-21 de futebol, fechou esta quarta-feira em Batumi a fase de grupos do torneio com nova vitória, um 2-0 à Alemanha, que ditou o fim do trajeto para os germânicos.

No Grupo C, que já se sabia ter por vencedor a Inglaterra, o segundo lugar, e consequente acesso aos 'quartos', ficou para Israel, que bateu a República Checa por 1-0, arredando os checos do lugar de apuramento.

No fecho do Grupo D, a França goleou a Suíça por 4-1 e continua totalmente vitoriosa neste torneio.

Apesar da pesada derrota, Suíça também segue em frente já que num campeonato a três supera Noruega e Itália, que hoje jogaram entre si, com vitória dos nórdicos por 1-0.

Portugal e Inglaterra jogam no domingo, em Kutaisi, depois de trajetos bem diferentes, na fase de grupos.

Os lusos apuraram-se já nos últimos minutos da terceira jornada, enquanto os ingleses já tinham 'carimbado' o apuramento na segunda ronda.

Ainda assim, encararam o jogo de hoje com grande intensidade e logo ao quarto minuto chegaram ao golo, marcado por Cameron Archer, jogador do Middlesbrough.

O médio do Liverpool Harvey Elliot dilatou a vantagem, aos 21 minutos, de contra-ataque, para desespero dos campeões em título, que começavam a sentir o peso da eliminação precoce.

Excelente no ataque, mas também rigorosa na defesa, com James Trafford em grande na baliza, a Inglaterra promete ser um adversário temível para os lusos.

Pela 'porta baixa' sai a campeã Alemanha, mas também a República Checa, depois de perder por 1-0 com Israel, quando lhe bastava um empate.

Israel vai jogar agora contra a anfitriã Geórgia, num verdadeiro 'duelo' de 'outsiders'.

Os checos estiveram em zona de apuramento até ao minuto 83, quando tudo se precipitou - Israel, sem qualquer remate no jogo até então, marcou de cabeça, por Gandelman.

A França, que já estava apurada, a exemplo da Inglaterra, fechou o Grupo D 'em grande', com um 4-1 à Suíça. No domingo, jogará contra a Ucrânia, com evidente estatuto de favorita.

Rayan Cherki esteve no 1-0, aos 16 minutos, com o golo a ser atribuído ao suíço Gouiri. Ndoye empatou, aos 35, enviando o jogo igualado para o intervalo.

Na segunda parta, a Suíça 'desmoronou-se' e chegou a ter o apuramento ameaçado - bastaria mais um golo a italianos ou noruegueses.

Barcola (65), Cherki (76) e Caqueret (81) marcaram nesse período.

Dupla frustração para Itália e Noruega, que ficaram muito perto do apuramento.

O golo de Botheim, aos 65 minutos, foi 'curto' para as ambições norueguesas - teria sido necessário mais um. Também a Itália fica pelo caminho por muito pouco, bastando-lhe o empate no jogo.

A Suíça vai agora jogar contra Espanha, no sábado.

O Campeonato da Europa de futebol de sub-21 de 2023 disputa-se na Geórgia e na Roménia até 08 de julho.