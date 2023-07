Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Israel e Espanha avançam para as meias finais do Europeu de sub-21 Quadro dos semifinalistas fica definido este domingo com o Inglaterra-Portugal e o França-Ucrânia





• Foto: Federação Israelita de Futebol