Já são conhecidos os grupos para o Europeu de Sub-21

A Roménia, 'carrasca' de Portugal no Grupo 8 de qualificação para o Europeu de sub-21 vai disputar o Grupo C da fase final, enquanto a Polónia, que afastou a seleção lusa nos playoffs, jogará no A.De acordo com o sorteio realizado esta sexta-feira em Bolonha, na Itália, os romenos ficaram com Inglaterra, França e Croácia, enquanto os polacos, que na terça-feira venceram em Chaves por 2-1, calharam com a anfitriã Itália, a Espanha e a Bélgica.O Grupo B da fase final, que se realiza entre 16 e 30 de junho de 2019, na Itália e São Marino, será composto por Alemanha, a detentora do título, Dinamarca, Sérvia e Áustria.O primeiro classificado de cada agrupamento e o melhor segundo dos três grupos seguem para as meias-finais.Os quatro primeiros do Europeu de 2019 garantem um lugar nos Jogos Olímpicos de 2020, no Japão, sendo que o quinto classificado também conseguirá o passaporte no caso de a Inglaterra, que nos Jogos compete como Grã-Bretanha, chegar às meias.