João Mário: «Não queremos ficar por aqui»

Diante da Suíça, João Mário atuou na última meia hora, a tempo de ver o último golo numa vitória por 3-0. Na análise à partida, o médio destacou a atuação desta noite, mas também na globalidade da fase de grupos.





"Foi mais uma exibição consistente da equipa. Foi o jogo em que fizemos mais golos, portanto foi o nosso melhor em termos de eficácia.O desempenho que resultou neste pleno de vitórias e na ausência de golos sofridos tem muito a ver com o grupo que temos. É um grupo muito forte e unido, no qual todos estão prontos a ajudar e cada tenta contribuir da melhor forma para ajudar a equipa.Passámos uma mensagem de que Portugal tem jovens com grande talento. Demonstrámos isso nesta fase de grupos, com três excelentes vitórias, mas não queremos ficar por aqui e ainda queremos demonstrar mais na ronda eliminatória".