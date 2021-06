Jota rejeita 'competição' entre jogadores dos grandes: «É uma ideia que se começou a formar há muitos anos...»

Foi com grande espírito coletivo que Portugal ultrapassou a Espanha (1-0) nas meias-finais do Europeu de sub-21 e, assim, garantiu o bilhete para a final da prova, no domingo, frente à Alemanha. E Jota reforça esse mesmo sentimento de união no seio do grupo, rejeitando que exista algum tipo de competição entre os jogadores dos grandes do futebol português.





"Acho que é uma ideia que se começou a formar há muitos anos, essa de que os jogadores dos três grandes não se davam... Dissipou-se ao longo do tempo. Nunca foi assim. O que temos vindo a fazer comprova que somos uma família, temos estado muito unidos. Queremos o sucesso comum e trabalhamos para isso. Ao ajudar o meu companheiro ele vai ajudar-me e teremos os dois sucesso", atirou o atacante à comunicação social presente em Ljubljana, capital da Eslovénia que recebe esse jogo decisivo contra os alemães.E já com o duelo em perspectiva, Jota assume que Portugal ainda não analisou o adversário, mas de qualquer forma todos esperam uma dura batalha. "Para terem chegado até aqui obviamente são uma seleçao muito forte. Mas nós temos as nossas valências e vamos tentar contrarir as deles", frisou, recordando um passado... de glória: "Conseguirmos ter os títulos europeus de sub-17, sub-19 e sub-21 seria algo que muitos poucos conseguiram na história. Estamos numa boa onda e agora é 'nonstop'".O jogador dos quadros do Benfica, que esteve emprestado ao Valladolid, não quis abordar o futuro. No entanto, no plano pessoal, diz-se pronto a ser mais um a ajudar, depois de ter sido suplente utilizado nas vitórias com a Itália e Espanha. "Estando neste nível temos de estar preparados para qualquer cenário, tanto e entrar como a jogar de início. O nosso papel é estarmos o melhor possível durante o tempo em que estivermos lá dentro. Para muitos de nós com os sub-21 acaba uma viagem longa nos escalões da Seleção. Queremos aproveitar ao máximo", vincou, ciente de que esta é uma "excelente plataforma para chegar à Seleção A".