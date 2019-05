Kalaica e Borevkovic na lista preliminar da seleção croata para o Europeu sub-21

Os defesas Kalaica, do Benfica, e Borevkovic, do Rio Ave, integram a lista preliminar de convocados da seleção de futebol de sub-21 da Croácia, que vai disputar o Campeonato da Europa da categoria, em junho, em Itália.Os dois jogadores integram a lista dos 25 convocados pelo selecionador Nenad Gracan, anunciada hoje pela Federação Croata de Futebol.Toni Borevkovic, de 21 anos, que chegou esta época ao Rio Ave, proveniente do NK Rudes, disputou 24 jogos pela equipa de Vila do Conde e apontou um golo.Branimir Kalaica, de 20 anos, chegou ao Benfica ainda júnior, na época 2015/16, e esta temporada alinhou pelas equipas B e sub-23 dos encarnados.O Europeu de sub-21 disputa-se em Itália, entre 16 e 30 de junho, estando a Croácia integrada no grupo C, juntamente com as seleções da Inglaterra, França e Roménia.