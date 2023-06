Kvaratskhelia renuncia ao Europeu de sub-21 e não defronta Portugal

Khvicha Kvaratskhelia não vai disputar o Europeu de sub-21 que o seu país (Geórgia) e a Roménia organizam a partir da próxima quarta-feira (dia 21).





O avançado do Nápoles justificou as suas razões e revelou que vai disputar, com a seleção A da Geórgia, a dupla jornada de apuramento para o Euro'2024. "Depois da época de futebol mais longa para mim, é difícil voltar a jogar numa competição de alto nível num período de tempo tão curto. Portanto, quero que os adeptos conheçam a minha posição por mim. Apesar da minha vontade, por motivos desportivos, após uma época difícil, estarei convosco como adepto da nossa seleção nacional no Campeonato da Europa de Sub-21. Agora, estou totalmente focado nos jogos que tenho pela frente com a seleção da Geórgia contra Chipre e Escócia. Quero desejar a todos muito sucesso no Euro sub-21", escreveu nas redes sociais Kvaratskhelia, eleito o melhor jogador campeonato italiano e também campeão pelo Nápoles.

Com efeito, o atacante 22 anos não vai defrontar Portugal, que começa o Euro de sub-21 precisamente contra a Geórgia, no jogo de abertura da prova. No Grupo A, a equipa das quinas vai também medir forças com Holanda e Bélgica.