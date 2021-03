Mason Greenwood dispensado da seleção inglesa de sub-21 devido a lesão

O futebolista Mason Greenwood foi esta terça-feira dispensado da seleção inglesa de sub-21 devido a lesão e vai falhar os jogos do Grupo D do Euro2021, um dos quais diante de Portugal, informou a federação daquele país (FA).

Segundo a nota publicada no site oficial da FA, o avançado do Manchester United, de 19 anos, foi substituído nos convocados por Todd Cantwell, jogador do Norwich, que já integrou a comitiva inglesa que viajou hoje para a Eslovénia.

A seleção inglesa, treinada por Aidy Boothroyd, é uma das adversárias de Portugal no Grupo D do Europeu de sub-21, juntamente com Croácia e Suíça.

O conjunto britânico estreia-se na competição diante da Suíça, na quinta-feira, antes de defrontar Portugal, no domingo, e a Croácia, três dias depois.

O Europeu de sub-21 vai realizar-se na Hungria e na Eslovénia, sendo que, pela primeira vez, será disputado por 16 equipas e num formato diferente do habitual, com duas fases distintas, face à realização do Europeu sénior, que foi adiado para este ano, devido à pandemia de covid-19.

Entre quarta-feira e 31 de março decorrerá a fase de grupos, enquanto a fase a eliminar, que engloba quartos de final, meias-finais e final, terá lugar entre 31 de maio e 06 de junho, igualmente naqueles dois países. Os dois primeiros classificados de cada grupo seguem para os quartos de final.