Miguel Luís já aponta o foco à Bielorrússia

Miguel Luís foi titular no meio-campo de Portugal num "jogo fácil", como salientou no final. Apesar do desperdício em frente à baliza, o médio do Sporting lembra que a equipa "criou oportunidades". Segue-se a Bielorrússia e aí, diz, as coisas serão diferentes: "Vai ser mais difícil, mas vamos com a confiança de que vamos trazer os três pontos."

Miguel Luís foi ainda questionado sobre a saída de Marcel Keizer do comando do Sporting, mas garantiu que, de momento, está apenas concentrado nos trabalhos dos sub-21: "Quando regressar ao clube terei a oportunidade de estar com os meus companheiros e com o treinador e de trabalhar para ter mais oportunidades. Foi a mudança que o clube quis e nós só temos de trabalhar."