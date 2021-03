Polaco Bartosz Frankowski dirige jogo de estreia de Portugal no Europeu Sub-21

O árbitro polaco Bartosz Frankowski vai dirigir o jogo de quinta-feira entre Portugal e Croácia, da primeira jornada do Grupo D do Campeonato da Europa de Sub-21, em Koper, na Eslovénia, informou esta segunda-feira a UEFA.

O juiz, de 34 anos e internacional desde 2014, vai ter como assistentes os compatriotas Jakub Winkler e Dawid Igor Golis, enquanto o esloveno Rade Obrenovic assumirá as funções de quarto árbitro, numa prova sem recurso ao sistema de videoárbitro (VAR).

Bartosz Frankowski apitou 20 encontros esta época, incluindo um na fase de grupos da Liga dos Campeões e mais quatro na Liga Europa, depois de já ter estado presente em duas partidas de seleções portuguesas em fases finais de Europeus de futebol jovem.

Em 5 de maio de 2016, ajuizou a goleada imposta pela equipa das 'quinas' ao anfitrião Azerbaijão (5-0), em Baku, na ronda inaugural do Grupo A do Campeonato da Europa de sub-17, que os pupilos de Hélio Sousa viriam a conquistar, ao bater a Espanha na final.

Bartosz Frankowski também dirigiu a derrota com a Itália (2-3), em 19 de julho de 2018, em Vaasa, na Finlândia, da segunda jornada do Grupo A do Europeu de sub-19, vencido pelo conjunto de Hélio Sousa no reencontro com os transalpinos na partida decisiva.

Portugal arranca na quinta-feira a oitava participação na fase final de um Europeu de sub-21, que integrará pela primeira vez 16 seleções e será disputado entre Hungria e Eslovénia num formato inédito, com a fase de grupos a decorrer de 24 a 31 de março.

A formação lusa realizará os três jogos do Grupo D na Eslovénia e estreia-se frente à Croácia na quinta-feira, às 20h00 de Lisboa, em Koper, antes de rumar à capital Ljubljana para defrontar Inglaterra, no domingo, às 20h00, e Suíça, em 31 de março, às 17h00.

Finalista vencido em 1994 e 2015, Portugal terá de ficar numa das duas primeiras posições da 'poule' para entrar na ronda eliminatória (quartos de final, meias-finais e final), destinada às oito melhores seleções, a decorrer entre 31 de maio e 06 de junho.